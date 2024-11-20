إصابة 4 طلاب من الإسكندرية إثر انقلاب سيارة ملاكى على طريق الساحل الشمالى

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 4 طلاب من محافظة الإسكندرية، بإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى، فى نطاق مدينة الحمام، أمام مدخل طريق محمد نجيب، على طريق مطروح الإسكندرية بالساح الشمالي، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

استقبل مستشفى الحمام المركزى، المصابين في الحادث وهم، عمرشريف جمعه محمود " 19 سنة " طالب، من العجمي بالإسكندرية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم والظهر وجرح أسفل الذقن، والحاله العامة متوسطة، وأحمد إبراهيم على النجار " 20 سنة "طالب، من العجمى بالإسكندرية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، والحالة العامة متوسطة، ومحمد شريف محمد السيد " 19 سنة " طالب، من منطقة العجمى، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والحالة العامة متوسطة، وأحمد كامل محمد حسنى " 20 سنة " طالب، من العجمى، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والحالة العامة متوسطة.

وكانت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، والمرور، ومسئولي الأجهزة المعنية، قد انتقلت إلى مكان الحادث، فور ورود البلاغ، للمشاركة فى إخلاء المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.