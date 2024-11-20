إصابة 13 شخص فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق أسيوط الصحراوى الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 13 شخص إثر حادث تصادم 3 سيارات على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مطلع الكيلو 55 اتجاه أسيوط ، حيث تم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا من الخدمات المعينة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بوجود حادث تصادم بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارة ربع نقل محملة بالعمال وسيارة ملاكي وأخري ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخص، تم نقلهم مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.