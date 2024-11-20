إصابة عامل تعرض لاعتداء خلال مشاجرة فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب عامل نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة مع آخر في العمرانية، بسبب خلافات بينهما، بمنطقة العمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، ونقل المصاب للمستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد إصابة أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في العمرانية، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل أصيب بسبب الاعتداء عليه خلال مشاجرة مع شخص آخر تم تحديد هويته.



وتم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.