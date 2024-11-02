وصفها بأنها تحرض على الحروب.. أريزونا تحقق في تصريحات ترامب ضد ليز تشيني

كتبت : رباب فتحى

قالت كريس مايس المدعية العامة في ولاية أريزونا، إن مكتبها يحقق فيما إذا كان المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب قد انتهك قانون الولاية في التعليقات التي أدلى بها عن عضو الكونجرس السابقة ليز تشيني، وهي جمهورية صريحة معادية لترامب، وفقا لبي بي سي.

وقال ترامب ليلة الخميس: " لنتركها واقفة هناك مع بندقية، وهي تواجه تسعة فوهات تطلق النار عليها.. دعونا نرى كيف تشعر حيال ذلك، كما تعلمون، عندما تكون البنادق موجهة إلى وجهها".

وأضاف: "إنهم جميعًا صقور حرب عندما يجلسون في واشنطن في مبنى جميل ويقولون، "أوه، حسنًا، دعونا نرسل 10000 جندي مباشرة إلى فم العدو".

وقالت حملة ترامب إن الرئيس السابق كان ينتقد تشيني باعتبارها محرضة على الحروب.

وقالت المدعية العامة في ولاية أريزونا كريس مايس لوسائل الإعلام المحلية الأمريكية أن ترامب ربما انتهك قوانين الولاية التي تحظر التهديدات بالقتل.

وقالت مايس لقناة 12 نيوز: "لقد طلبت بالفعل من رئيس قسمي الجنائي أن يبدأ في النظر في هذا البيان وتحليله لمعرفة ما إذا كان يشكل تهديدًا بالقتل بموجب قوانين أريزونا".

وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان تعليق ترامب يشكل حرية التعبير المحمية أم تهديدًا إجراميًا.