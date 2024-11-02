وزارة البيئة تنظم ورشه لمشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية فى الساحل

كتب سيد الخلفاوى

انطلقت صباح اليوم فعاليات ورشه العمل للبرنامج التدريبي لمشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا مصر المكون الثاني تحت شعار "سفراء المناخ 2" بعنوان مهارات الإعلام والعلاقات العامة، برعاية وزارة الري والموارد المائية بأحد فنادق القاهرة .

وافتتح الورشة الدكتور طارق شلبى مدير الإدارة العامة للمخاطر والتكيف بوزارة البيئة، مؤكدا على أهمية المشروع في مواجهه التغيرات المناخية بتقنيات طبيعية صديق للبيئة ومنخفضة التكلفة.

وقال الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بين مشاريع التغيرات المناخية في مصر تحت مظلة خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وذلك لتوحيد الجهود في مواجهه آثار التغيرات المناخية بما يحقق الاستقرار للمواطنين والمناخ الآمن المستدام للاستثمار على السواحل المصرية.



وأضاف الدكتور محمد أحمد مدير المشروع أن البرنامج استهدفت (40) من سفراء المناخ بوزارة الري والموارد المائية ووزارة البيئة ، ووزارة الزراعة ، ومصلحه الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري والموارد المائية، والشبكة الوطنية للأزمات وهيئه الارصاد الجوية ووزارة الحكم المحلى ومصلحه الموانئ والنقل البحري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ويهدف إعداد سفراء للمشروع لنشر فكرة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والانخراط المستدام فى مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الورشة تضمنت مجموعات عمل كبيره وصغيره مع الحرص على توفير الفرص لجميع المشاركين وجلسات لعصف الذهن وجلسات للأسئلة والأجوبة .

واختتمت الورشة بتأكيد الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ على نقل فكره ومبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى الجهات التنفيذية بالشكل الذى يحقق الاستدامة في مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية على البحر المتوسط، تحت مظلة مبادئ الإدارة المتكاملة، وتم تكريم وتوزيع شهادات التقدير على (سفراء المناخ 2).

