نادي الجزيرة ينظم فعاليات يوم طبي توعوي ويقدم خدمات طبية لأعضائه

نظم نادي الجزيرة فعاليات يوم طبي توعوي في إطار توصيات الدولة لتعزيز التعاون بين مستشفيات وزارة الصحة، جمعيات المجتمع المدني، والمستشفيات الجامعية، بالتعاون مع أمانة المستشفيات.

ويهتم مجلس إداره نادي الجزيره الرياضي تحت إشراف "شريف سيف النصر و المهندس إيهاب لهيطه"، بتنظيم فعاليات توعوية واجتماعية تستهدف الأعضاء والعاملين، لتعزيز التواصل بينهم وزيادة الوعي حول القضايا المهمة، كما يسعى المجلس إلى توفير بيئة تشجع على المشاركة الفعّالة وتبادل المعرفة والخبرات.

واستقبل الفريق الطبى اعضاء النادى واجرى لهم مجموعة من الفحوصات الطبية مثل قياس ضغط الدم ، نسبه السكر فى الدم وفحص مستوى الأوكسجين بالاضافة الى استشارات طبية أخرى من خلال الفريق الطبى الخاص بالخدمات الطبية المنزليه وكذلك الإعلان عن الخدمات الطبية المتميزة المختلفة التى تقدمها المستشفى .

وصرح الدكتور طارق السيد، أن هذا اليوم يعتبر جزءاً من جهود مستشفى العجوزة التخصصى لتعزيز الرعاية الصحية المجتمعية حيث يسعى الفريق الطبى من خلال خدمه الزيارات الطبية المنزليه الى الوصول لأكبر عدد من الأفراد وتقديم الرعاية الصحيه المتميزه لهم خارج المستشفى .



و احتفالا باليوم الارجواني قامت جمعية اضطراب كهربية المخ حول مرض الصرع وسبل العلاج والوقاية و مساعدة مرضي الصرع، كم تم تنظيم ندوة علمية تضمنت أسئلة و مناقشات فعالة، بإشراف الدكتورة لبني الغنيمي و الدكتورة رحاب مجدي اساتذة الاعصاب بالقصر العيني بمحاوره دكتور احمد صبحي استشاري الجراحه و الدكتور احمد طماره استشاري القلب ممثلين عن اللجنه الطبيه بالنادي وذلك في إطار الاحتفال بيوم الأرجواني للمرض بالتعاون مع جمعيه التشنج برئاسة احمد طلعت الغنيمي، وتضمن اليوم اهم قضايا التشنج من التوعية، و كيفية تقديم الدعم النفسي ، و تعليم مهارات الإسعافات الاوليه لمريض التشنج و كيفيه تقديم الدعم للمرضي و عائلتهم



يوم طبي بنادي الجزيرة