اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2024 12:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره طريق "بلبيس- العاشر" فى الشرقية

السبت، 02 نوفمبر 2024 03:54 م
مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره طريق "بلبيس- العاشر" فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي طفل مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة أثناء عبوره طريق "بلبيس- العاشر" بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى.

 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "عيد س ع" 11 عاما طالب مقيم فاقوس جثة هامدة، وتبين حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر اصطدام سيارة به أمام مصنع المكرونة طريق بلبيس - العاشر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز بلبيس، لاتخاذ الإجراءات القانونية.







مستشفى بلبيس المركزى

حادث تصادم

مصرع شخص

الشرقية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة