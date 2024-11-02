مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص فى حريق بمنزل بقرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقت سيدة مصرعها، وأصيب 4 آخرين بينهم نجلها بحروق شديدة واختناق، إثر نشوب حريق في منزلها الكائن بقرية البنائين التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً بنشوب حريق بمنزل، ونقلت سيارة الإسعاف 5 أشخاص بينهم سيدة متوفية/ و4 أشخاص آخرين مصابين بحروق شديدة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي.

وتبين من سجلات مستشفى برج البرلس المركزي، أن المتوفية "صابرة.ص.ص"، 56سنة، ربة منزل، ونجلها "صابر.ف.ع.ج"، 22 سنة، مصابًا بحروق من الدرجة الثالثة، و"حمدي.ع..ا.أ"، 30 سنة، مصابًا بحروق من الدرجة الرابعة، و"محمد.م.ا"، 26 سنة، مصابًا بحروق من الدرجة الثانية، و"شوقي.م.ا"، 50 سنة، مصابًا باختناق.

وتم تحويل المصابين الأول والثاني إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لاستكمال علاجهما فيه نظرًا لخطورة حالتهما، بينما خرج المصابين الثالث والرابع من مستشفى برج البرلس المركزى بعد تماثلهما للشفا، وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.