اليوم السابع
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مسؤولون أمريكيون: وضع الحرس الوطنى على أهبة الاستعداد لتأمين انتخابات الرئاسة

السبت، 02 نوفمبر 2024 11:01 م
مسؤولون أمريكيون: وضع الحرس الوطنى على أهبة الاستعداد لتأمين انتخابات الرئاسة الانتخابات الأمريكية
أ ش أ

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أعلن مسؤولون أمريكيون السبت أن الحرس الوطني على أهبة الاستعداد لتأمين البلاد يوم الثلاثاء المقبل بالتزامن حين إجراء الانتخابات الرئاسية الستين في تاريخ البلاد.

ووصفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية - في تقرير- الخطوة بأنها تأتي "قبل الاضطرابات المدنية المحتملة بسبب الانتخابات، وكإجراء احترازي في عدة ولايات أمريكية، بما في ذلك واشنطن وأوريجون، حيث تضررت أو دمرت مئات بطاقات الاقتراع بعد إشعال النار في ثلاثة صناديق اقتراع على الأقل مؤخراً".


وقالت الشبكة الأمريكية إن حاكم واشنطن، جاي إنسلي، على سبيل المثال، تحدث عن وجود حرائق في صناديق الاقتراع أعلن فيه وضع الحرس الوطني في وضع الاستعداد، قائلاً: "لقد شهدت المنطقة الجنوبية الغربية من ولاية واشنطن بالفعل حالات محددة من الاضطرابات المتعلقة بالانتخابات"، بينما وفي ولاية أوريجون، قالت الحاكمة، تينا كوتيك، في بيان أخر إن الحرس الوطني على أهبة الاستعداد بينما يدعو القادة السياسيون إلى "احتجاجات سلمية".







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