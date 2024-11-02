ضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم مجهولة المصدر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من ضبط كميات من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر ومنها غير صالح للاستهلاك الأدمي، وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض مدير إدارة المجازر.

أكد الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ ، أن الحملة تمكنت من ضبط طن و250 كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر بعدد محال بمدينة بيلا، وتحررت عدد من المحاضر منها المحضر رقم 9697 لسنة 2024 جنح قسم شرطة بيلا بالمخالفات.

وأضاف عبد العال، كما تمكنت الحملة من تحرير 8 محاضر وضبط 250 كيلو من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين بواسطة اللجان المشكلة، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات والعرض على النيابة العامة.