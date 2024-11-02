رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع تطوير شمال الحرفيين

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعمال مشروع تطوير شمال الحرفيين.

وكان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قال إن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية للمساهمة فى استقرار الأسعار، وتوفير مزيد من السلع وتنوعها، والتوسع في المعارض والمبادرات لدعم المواطنين وضبط السوق.

وأشار إلى إنه سيتم نقل كافة الأنشطة والورش التى لا يتناسب وجودها مع طبيعة المنطقة وأهميتها السياحية الى مشروع شمال الحرفيين الذى تنفذه الدولة بحي منشأة ناصر.