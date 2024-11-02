خبير أمريكى: الولايات المتحدة قد تذهب لاستفزاز كارثى فى أوكرانيا قبل التنصيب

أحمد علوى

حذر الخبير الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تتخذ تصعيدا خطيرا في أوكرانيا قبل تنصيب رئيس الدولة الجديد.

وأضاف ساكس خلال بث على منصة "يوتيوب" في قناة “Judging Freedom"، أن فترة إدارة بايدن قد انتهت بشكل أساسي، إلا أننا سنواجه فجوة خطيرة مرة أخرى بين الانتخابات ويوم تولي الإدارة الجديدة مهامها في 20 يناير القادم، حسب قوله.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الأمر قد يتحول إلى كارثة إذا قرر بايدن اتخاذ خطوة جادة بشأن أوكرانيا، كما لفت إلى أن كييف ليس لديها خطة بديلة في حال تغيرت سياسة واشنطن بعد الانتخابات، واصفا الوضع بأنه سيكون "خطيرا للغاية".

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر القادم، وسيمثل الحزب الديمقراطي، نائب الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، بينما سينافسها عن الحزب الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.