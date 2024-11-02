اليوم السابع
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جون بولتون: سياسة هاريس حال فوزها برئاسة أمريكا ستكون مشابهة لسياسة بايدن

السبت، 02 نوفمبر 2024 02:28 م
جون بولتون: سياسة هاريس حال فوزها برئاسة أمريكا ستكون مشابهة لسياسة بايدن جون بولتون
كتب محمد عبد العظيم

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قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا، إنه يتوقع في حالة فوز المرشحة كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية الرئاسية فإن سياستها سوف تكون مشابهة لسياسات الرئيس الحالي جو بايدن خاصة خلال العام الأول، متابعا: "هاريس لم يكن لديها خبرة في الأمن القومي قبل أن تتولي منصب نائب الرئيس لكنها الآن تحضر منذ 3 سنوات ونصف اجتماعات مجلس الأمن القومي وتتلقي إحاطات استخباراتية وتلتقي مع زعماء العالم".

وأضاف خلال حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية جيهان منصور: "سياسة هاريس ستكون نفس سياسة بادين وخاصة في الشرق الأوسط".

وقبل يومين من انطلاق الانتخابات الأمريكية 2024، سعى كلا من المرشح الجمهورى، دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لجذب الناخبين فى ولايتين أساسيتين فى الولايات المتأرجحة الرئيسية وهما ميشيجان وويسكونسن.

 







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حوار جون بولتون

القاهرة الإخبارية

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