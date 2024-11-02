جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ففى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا اشتبه وائل علي أحمد مأمور مأمور اللجنة الجمركية فى راكب إنجليزى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة اسلام موسى تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

قام مهند سامى نائب مدير الإدارة بتكليف محمد أبو بكر رسلان رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من جوهر الحشيش المخدر وسيجارة إلكترونية بداخلها سائل الحشيش المخدر مخبأة داخل علبة كريم .

وقام بالجرد والتحريز محمد صلاح الليسى وأبوزيد البدري بحضور أحمد عبد الرحيم بالأمن الجمركي وعبدالمحسن الشعيني مدير ادارة الأمن الجمركي.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .



كمية من مخدر الحشيش



تهريب مخدر الحشيش داخل علبة كريم