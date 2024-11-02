تجديد حبس عاطل وزوجته 15 يوما بتهمة سرقة المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلى

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، تجديد حبس عاطل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك أثناء سحب مبالغ مالية من ماكينات الصراف الألى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية تخصص نشاطهما الإجرامى، فى سرقة كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب "النشل" عقب مراقبة ضحاياهم ومعرفة الرقم السرى وقيامهما عقب ذلك باستخدامها فى إجراء عمليات شراء، وبحوزتهما (دراجة نارية "تُستخدم فى مزاولة نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما الإجرامى.