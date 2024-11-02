اليوم السابع
Ads
السبت، 02 نوفمبر 2024 03:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

انتخاب كيمي بادينوك زعيمة لحزب المحافظين البريطاني خلفا لريشي سوناك

السبت، 02 نوفمبر 2024 02:14 م
انتخاب كيمي بادينوك زعيمة لحزب المحافظين البريطاني خلفا لريشي سوناك ريشي سوناك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حزب المحافظين البريطاني، اليوم السبت، انتخاب وزيرة الأعمال السابقة "كيمي بادينوك" زعيمة جديدة للحزب خلفا لرئيس الوزراء السابق "ريشي سوناك".


وقال رئيس لجنة 1922 "بوب بلاكمان" - حسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - إن "بادينوك تغلبت على منافسها وزير الهجرة السابق روبرت جينريك بحصولها على أكثر من 53 ألف صوت مقابل مايزيد عن 41 ألف صوت".


وستواجه بادينوك، تحديا يتمثل في استعادة تعافي حزب المحافظين بعد تعرضه لأسوأ هزيمة له على الإطلاق في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر يوليو الماضي وأدت إلى إنهاء حكم المحافظين الذي دام طيلة 14 عاما.







كيمي بادينوك

حزب المحافظين البريطاني

ريشي سوناك

حزب المحافظين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة