اليوم السابع
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انتخابات أمريكا.. هاريس تحشد الناخبين فى آخر سبت من أتلانتا ونورث كارولينا

السبت، 02 نوفمبر 2024 12:28 م
انتخابات أمريكا.. هاريس تحشد الناخبين فى آخر سبت من أتلانتا ونورث كارولينا كامالا هاريس - نائبة الرئيس الأمريكى
كتبت : رباب فتحى

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مع بقاء أقل من 72 ساعة فقط حتى انطلاق الانتخابات الأمريكية 2024، تُظهر استطلاعات الرأي، سواء على المستوى الوطني أو في الولايات السبع المتأرجحة، أن الرئيس السابق دونالد ترامب يخوض سباقًا ضئيلًا للغاية مع نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس قبل يوم الانتخابات، وفقا لصحيفة "يو اس ايه توداي" الأمريكية.

وتعمل كلتا الحملتين بجد لكسب أصوات الناخبين غير الحاسمين والمستقلين في الولايات التي قد تتأرجح في أي اتجاه يوم الثلاثاء وهى: ولايات حزام الصدأ في ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن ورباعي حزام الشمس في أريزونا وجورجيا ونيفادا ونورث كارولينا.

وصوت أكثر من 70 مليون شخص بالفعل من خلال التصويت المبكر الشخصي والتصويت بالبريد، وفقًا لمختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا يوم الجمعة.

في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة قبل يوم الانتخابات، ستسافر هاريس إلى أتلانتا يوم السبت لحضور تجمع انتخابي. ثم ستتوجه نائبة الرئيس بعد ذلك إلى شارلوت بولاية نورث كارولينا لحضور فعالية أخرج للتصويت التي ستشهد حضور النجوم، كيري واشنطن وبريتني سبنسر وجون بون جوفي.

بينما سيتوجه حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، زميل هاريس في الترشح، إلى الجنوب الغربي يوم السبت، بدءًا من لاس فيجاس بولاية نيفادا، وستنضم إليه إيفا لونجوريا. ثم سيسافر لاحقًا إلى ولاية أريزونا.







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