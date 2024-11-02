اليوم السابع: 107 ملايين نسمة عدد سكان مصر

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: 107 ملايين نسمة عدد سكان مصر

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