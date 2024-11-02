المملكة المتحدة تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال نوفمبر

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أعلن مجلس الأمن الدولى تولى المملكة المتحدة الرئاسة الدورية عن شهر نوفمبر الجارى، فيما تشهد جلسات الشهر عدد من القضايا الراهنة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والتصعيد فى منطقة الشرق الأوسط .



وذكر مجلس الأمن - في بيان له - أن أعضاء المجلس لم يتمكنوا من التوصل إلى إتفاق بشأن برنامج العمل المؤقت للشهر، بسبب اعتراض روسيا الواضح على إدراج أوكرانيا في البرنامج، وبدلاً من ذلك، وزعت المملكة المتحدة "خطة عمل" سيتم نشرها على صفحة للبعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة على منصة (إكس .. تويتر سابقا).



واختارت المملكة المتحدة تنظيم حدثين مميزين خلال فترة رئاستها، وستعقد جلسة إحاطة رفيعة المستوى بشأن الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يرأس الاجتماع وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية ديفيد، ويعقد هذا الاجتماع بالإضافة إلى الإجتماع الشهري بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين"، الذي من المقرر أن يقدم فيه المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينيسلاند" إحاطة إعلامية.



ويمكن عقد اجتماعات إضافية بشأن الشرق الأوسط تبعاً للتطورات في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة الأوسع نطاقاً.