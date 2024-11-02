اللي أكل الجبنة.. ضبط مشتبه به فى عملية احتيال لسرقة جبن فاخر بـ400 ألف دولار

كتب محمد رضا

أصبح عالم الجريمة والسرقات ملئ بالمفاجئات والأحداث الغريبة في العديد من دول العالم، وفى واحدة من عمليات السطو غير المتوقعة، قامت مجموعة من الأشخاص بعملية احتيال لسرقة أكثر من 22 طنًا متريًا من الجبن المصنوع يدويًا من إحدى أشهر شركات الألبان البريطانية.

عملية السرقة كشفت تفاصيلها شركة "Neal’s Yard Dairy"، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، والتي أكدت في منشور عبر "إنستجرام"، الأسبوع الماضي، أنها كانت ضحية لعملية سرقة غريبة، وكتبت الشركة، أنها "كانت ضحية لسرقة أسفرت عن فقدان أكثر من 22 طنًا متريًا (24.25 طنًا) من جبن الشيدر المغلف بالقماش".

وفى تطور سريع، ألقى المحققون الذين يحققون في سرقة 22 طنًا من الجبن من Neal's Yard Dairy القبض على رجل يبلغ من العمر 63 عامًا، للاشتباه في ارتكابه عملية احتيال من خلال التمثيل الكاذب والتعامل مع البضائع المسروقة، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

قام متخصص الجبن في لندن بتسليم 950 قالب من جبن الشيدر، والتي يقال إن قيمتها تصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، إلى محتال مزعوم متنكراً في صورة موزع جملة لتاجر تجزئة فرنسي كبير، ويعتقد أن الجبن تم تهريبه إلى روسيا أو الشرق الأوسط، وفقًا لموردين للشركة الذين وقعوا في عملية الاحتيال في 21 أكتوبر.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة، إن الرجل البالغ من العمر 63 عاما تم القبض عليه ونقله إلى مركز شرطة جنوب لندن حيث تم استجوابه، وأضاف المتحدث: "لقد تم إطلاق سراحه بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة".

فيما لا تزال شركة نيلز يارد، تدفع لشركة ويستكومب ديري في سومرست، وكذلك للمنتجين هافود وبيتشفورك، حتى لا يتحملوا تكلفة السرقة "على الرغم من الضربة المالية الكبيرة".



رفوف الأجبان الفاخرة فى الشركة البريطانية

يشار إلى أن الشركة أوضحت أن مشترٍ محتال تظاهر بأنه موزع شرعي بالجملة لتاجر فرنسي كبير، لكن الشركة - التي تبيع أجود أنواع الجبن البريطاني والأيرلندي للمتاجر والمطاعم في جميع أنحاء العالم - اكتشفت أنها تعرضت للاحتيال عندما فات الأوان، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة "CNN" الإخبارية.

وتوضح التفاصيل أنه تم تسليم الجبن، الذي تم الحصول عليه من ثلاثة مصنعين يدويين مختلفين، إلى الأشخاص الذين قاموا بعملية الاحتيال، وأضاف منشور الشركة: "تم تسليم أكثر من 950 قالبًا من جبن هافود، وويستكومب، وبيتشفورك شيدر، قبل اكتشاف عملية الاحتيال، ورغم هذه الضربة المالية الكبيرة، إلا أننا احترمنا التزامنا تجاه صغار الموردين، وسددنا المبلغ بالكامل للمصنعين الثلاثة للجبن الحرفي".

بدوره، ناشد الشيف الشهير، جيمي أوليفر، الملايين من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي للانتباه للبضائع المسروقة، والتي قال إنها كلفت الشركة 300 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل قرابة 390 ألف دولار.

وقال أوليفر في مقطع فيديو نُشر على "إنستجرام": "ستعتقدون أنني أمازحكم، ولكنني لست كذلك، لقد حدثت سرقة كبيرة لقوالب من الجبن الفاخر"، وأضاف: "لقد سُرقت بعض من أفضل أنواع جبن الشيدر في العالم".

وتساءل أوليفر عما قد يفعله اللصوص بـ"شاحنات محملة بالجبن الفاخر"، فقال: "هل سينزعونها من القماش، ويقطعونها، ويبشرونها، ويتخلصون منها في قطاع الوجبات السريعة، أو القطاع التجاري؟.. لا أعرف، يبدو الأمر كشيء غريب حقًا لتتم سرقته".



شركة الجبن البريطانية الشهيرة

فيما أكد توم كالفر، من شركة "Westcombe Dairy" - وهي إحدى الشركات التي زودت "Neal’s Yard Dairy" بالجبن المسروق - عبر موقع "إنستجرام"، أن "الجريمة صعبة الفهم للغاية".

وفي مقطع فيديو تم تسجيله أمام صفوف من الأرفف الفارغة في مصنع الألبان، قال كالفر: "نحن من بين صناع الجبن الثلاثة الذين أوفوا بهذا الطلب لهؤلاء الأشخاص الذين انتحلوا صفة تاجر الجملة كعميل لتاجر تجزئة كبير في فرنسا"، وأضاف "لقد كانت خدعة، وسرقة، وعملية احتيال".

وفى السياق ذاته، أكدت شركة "Neal’s Yard Dairy"، أنها تعمل مع سلطات إنفاذ القانون لتحديد مرتكبي عملية الاحتيال، وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، كتب متحدث باسم شرطة متروبوليتان البريطانية لـ"CNN"، أنه تم إبلاغهم بالسرقة في 21 أكتوبر، وأضاف البيان: "التحقيقات جارية في ظروف الحادث، ولم يتم القبض على أي شخص بعد".