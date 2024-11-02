اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا

السبت، 02 نوفمبر 2024 12:11 م
السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا متهم - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية أشرف جعفر ويوسف الشيخ وكرم الطاهر، عامل بالسجن 3 سنوات، بتهمة الاتجار في المخدرات بقرية السمطا في دشنا.

 

تعود أحداث القضية إلى 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أنور.ع 39 عاما، عامل، ومقيم في قرية السمطا بمركز دشنا، تهمة إحراز مطواة وجوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

 

تم إحالة القضية التي حملت رقم 6984 لسنة 2024 جنح مركز دشنا، والمقيدة برقم 1862 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات.


 







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