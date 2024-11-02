الداخلية تستضيف اجتماعات دورتين للمنظمة الدولية للحماية المدنية.. صور

كتب: محمود عبد الراضى

استضافت وزارة الداخلية على مدار ثلاثة أيام الاجتماعات السنوية للدورتين (السابعة والخمسين للمجلس التنفيذى، والسادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية) بمشاركة عدد من وفود الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للحماية المدنية، والتى تعقد للمرة الأولى فى مصر تأكيداً ورغبه من المشاركين فى تفعيل العلاقات الثنائية مع الدولة المصرية للإستفادة من الخبرات التراكمية فى مجال الحماية المدنية كون مصر من أقدم دول العالم تأسيساً لمرفق الحماية المدنية ، ومن أوائل الدول الأعضاء المؤسسة للمنظمة وترأست أول اجتماعات الجمعية العامة التى أقيمت بفرنسا عام 1966م ،

شهدت تلك الاجتماعات العديد من المناقشات حول سبل تعزيز قدرات الدول الأعضاء فى مجال الحماية المدنية والدفاع المدنى ودورها فى حماية الأرواح والممتلكات.

ومن جانبهم أشاد أعضاء الوفود المشاركة بدقة التنظيم وحسن الإستقبال وبالإسهامات المصرية فى المنظمة الدولية للحماية المدنية والقدرات التدريبية التى تتمتع بها مصر وتستفيد منها المنظمة فى عقد دورات تدريبية لكوادر الحماية المدنية بالدول الأعضاء فى المعاهد التدريبية المصرية.

يأتى ذلك إنعاكساً لثقة المنظمة الدولية وأعضاءها فى المنظومة الأمنية المصرية ذات الجاهزية والإحترافية فى كافة مجالات العمل الأمنى وتأكيداً على المشاركة المصرية الفاعلة فى كافة أنشطة المنظمة.



اجتماع لجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية



خلال اجتماع لجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية



الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية