الاحتلال: 19جريحا فى سقوط صاروخ أطلق من لبنان على وسط إسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاحل، أن شرطة الاحتلال أعلنت عن 19جريحا فى سقوط صاروخ أطلق من لبنان على وسط إسرائيل.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن هناك جرحى في سقوط صاروخ، أطلق من لبنان على وسط إسرائيل،

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق شمال تل أبيب.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه تل أبيب ومحيطها وتم اعتراض بعضها.

وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهرًا بعد إعلان الجماعة اللبنانية فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.