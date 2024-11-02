اليوم السابع
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الأقباط يحيون ذكرى رحيل البابا يوساب الثانى البطريرك 115 في تاريخ الكنيسة 13 نوفمبر

السبت، 02 نوفمبر 2024 03:00 ص
الأقباط يحيون ذكرى رحيل البابا يوساب الثانى البطريرك 115 في تاريخ الكنيسة 13 نوفمبر البابا يوساب الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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تحيئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكرى رحيل البابا يوساب الثانى البطريرك 115 في تاريخ الكنيسة يوم 13 نوفمبر المقبل، حيث جاء بعده البابا كيرلس السادس.

وذكر القمص تاوضروس السرياني (  1911 – 1938  ) فى كتابه " تاريخ  البطاركة  - الجزء الثالث " أنه ولد فى قرية دير الشهيد فيلوثاوس بالنغاميش من أعمال مركز البلينا محافظة سوهاج خلال عام 1876 وعندما بلغ  عمره 18 سنة، توجه إلي دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر وتسمى بأسم " الراهب إقلاديوس الأنطونى".

وتم تنصيب البابا يوساب الثانى بطريركا فى 26 مايو 1946 بأسم البابا يوساب الثانى فى الكنيسة المرقسية الكبري بالأزبكية  وشارك في حفل التنصيب كل مطارنة  وأساقفة المجمع المقدس، وحضر الحفل كبار رجال الدولة ورؤساء الكنائس، وقام الملك فاروق الأول ( 1920- 1965 ) بإستقبال قداسته فى القصر الملكى، وبادر الملك فاروق بسؤال غبطته فى أى عهد من الملوك كان معاصرا للبابا يوساب الأول ( 831 – 849 م )  فأجاب علي الفور الخليفة المأمون ( 786- 833 م ) .

وكان من أبرز قراراته قرار بابوي بإلزام جميع الرهبان خارج أديرتهم بالعودة إليها قبل يوم 17 يونيو 1946 ، وقرار بابوي بتعيين القمص إبراهيم لوقا وكيلا عاما للبطريركية في 22 مايو 1946 .







الكنيسه الارثوذكسيه

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