إيران تطلق قمري"كوثر" و "هدهد" إلى الفضاء بصاروخ روسي

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أعلنت إيران، اليوم "السبت" أنها ستطلق قمرين صناعيين للفضاء لمسح الأراضي الزراعية والغابات والجبال تم تصنيعهما محليًا،عبر صاروخ روسي حامل من طراز "سويوز"، وذلك من محطة الفضاء الروسية "فوستوتشني كوسمودروم".



وذكرت وكالة أنباء (إرنا) إن القمرين "كوثر" و"هدهد"،اللذين بدأ العمل على تصميمهما في عام 2019 وتم إزاحة الستار عنهما مؤخرًا، سيتم إطلاقهما في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء القادم.



وأوضحت الوكالة أن القمر "كوثر"، والذي يزن 30 كيلوجرامًا، لديه فترة عمر للبقاء في المدار، تقدر بنحو ثلاثة أعوام تقريبًا. ويبلغ مدى التصوير الملون للقمر 15 كيلومترًا ومعدل التصوير 6 إطارات في الثانية، وهو مُناسب للاستخدام في الزراعة ومسح الأراضي والمسح العقاري.



فيما يبلغ وزن القمر الصناعي "هدهد"، 4 كيلوجرامات، ويبلغ ارتفاعه المداري 500 كيلومتر، وعمره المداري أربع سنوات، ويستخدم في الزراعة ومسح الأراضي وخدمات النقل والبيئة.



وتتمثل الميزة الكبرى للقمر الصناعي "هدهد" في قدرته على توفير خدمات إنترنت الأشياء (IoT)، بتغطية دولية وفي المناطق النائية والغابات والجبال.