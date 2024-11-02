أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى تزامنا مع حالة عدم الاستقرار

كتب محمود راغب

تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، أمطارًا متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأحد 3 نوفمبر 2024، طقسًا مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس غدا يشهد استمرار حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية .

ولفت إلى أنه من المتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ، وفرص أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح ، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى .، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة الأحد: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.