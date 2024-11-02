أسماء المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية السويس، دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

أصيب 12 راكبا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية السويس بوصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا من ابراهيم محمد ابراهيم 39 عاما مقيم فايد مصاب اشتباه كسر بالزراع الأيمن والبنصر الأيمن وعبدالرحمن علي أحمد مقيم كسفريت 40 عاما مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وعبدالرحيم علي أحمد مقيم كسفريت 34 عاما مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحيي علي إبراهيم مقيم كسفريت 25 عاما مصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقية والكوع الأيسر وممدوح علي إبراهيم مقيم كسفريت 24 عاما مصاب اشتباه كسر بالكاحل الأيسر ومريم علي حافظ مقيمة فنارة 21 عاما مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وياسمين جمال أحمد مقيمة كبريت 41 عاما مصابة اشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات بالجسم وإيمان الصغير رشدي مقيمة كسفريت 38 عاما مصابة جرح قطعي 3 سم بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما تبين إصابة عفاف رمضان احمد مقيمة فنارة الميناء 39 عاما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد جمال موسى مقيم الجلالة السويس 25 عاما مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخذ الايسر وكدمات وسحجات بالجسم، وأفكار داوود عطية مقيمة الجلالة السويس 35 عاما مصابة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالله مجدي كمال مقيم الجلالة السويس 24 عاما مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.