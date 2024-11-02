اليوم السابع
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آخر سبت.. ذا هيل: ترامب يغازل الناخبين فى نورث كارولينا ونائبه فى نيفادا

السبت، 02 نوفمبر 2024 12:38 م
آخر سبت.. ذا هيل: ترامب يغازل الناخبين فى نورث كارولينا ونائبه فى نيفادا دونالد ترامب
كتبت : رباب فتحى

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قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن المرشح الجمهورى دونالد ترامب يستمر فى مغازلة الناخبين فى الولايات المتأرجحة الرئيسية اليوم السبت، قبل يومين من انطلاق الانتخابات الأمريكية 2024.

وأشارت إلى أنه سيعقد تجمعات انتخابية فى ولاية نورث كارولينا السبت، حيث سيقام تجمع جاستونيا في الساعة 12:00 ظهرًا (بتوقيت الولايات المتحدة) بينما من المقرر أن يبدأ حدث جرينسبورو في الساعة 7:30 مساءً. في البيانات الصحفية، ركزت حملة ترامب على نقاط حملتها المعتادة: الهجرة والاقتصاد.

ووفقا لاستطلاع الرأي الذى أجرته صحيفة "ذا هيل"، ومكتب القرار ، يتفوق ترامب  على هاريس في ولاية نورث كارولينا، بنسبة 49.1 % مقابل 47.7 %.

وسيعقد من ناحية أخرى، زميل ترامب في الترشح، السناتور جيه دي فانس تجمعًا في لاس فيجاس فى ولاية نيفادا يوم السبت أيضًا. وركز البيان الصحفي للحدث بشكل كبير على الاقتصاد، وهي القضية التي كانت تذكرة ترامب-فانس تروج لها بشدة في دورة الانتخابات الحالية.

واعتبرت الصحيفة أن هناك ساحة معركة رئيسية أخرى بين هاريس وترامب، حيث أظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن المرشح الجمهوري يتقدم على نائبة الرئيس في نيفادا بنسبة 48.8% مقابل 47.1%.







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