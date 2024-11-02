اليوم السابع
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«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يستهدف المنازل بشكل مباشر في قطاع غزة

السبت، 02 نوفمبر 2024 10:11 م
«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يستهدف المنازل بشكل مباشر في قطاع غزة غزة
كتب محمد شرقاوى

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قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في شن الغارات على منطقة شمال غزة، مشيرًا إلى أن مدير مستشفى العودة أبدى تصريحات بأن هناك 42 شهيدًا من مخيم النصيرات وصلوا إلى المستشفى منذ مساء أمس الجمعة. 

وأضاف «أبو كويك» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير عبر شاشة قناة  «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال تستمر في القصف المدفعي بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين، ولا تزال المنطقة خطرة يصعب الوصول إليها حتى وإن هدأت الغارات.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن المنطقة الشمالية لقطاع غزة تتعرض للقصف مدفعي عنيف متقطع والقصف أسفر عن استشهاد 10 مواطنين، مشيرًا إلى أن القصف استهدف تجمعًا للمواطنين، وأن الاحتلال الإسرائيلي  مستمر في هجماته على كافة أرجاء قطاع غزة.

 







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