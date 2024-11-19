وزير المالية: خسائر قناة السويس فى الربع الأول من العام المالى 50 مليار دولار

كتب محمود حسين

وكيل الخطة والموازنة يطالب وزير المالية دبدراسة أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومى.. وكجوك يرد: الأمر يحتاج دراسة حكومية شاملة

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، الخسائر التي تعرضت لها قناة السويس في الربع الأول من العام المالي الحالي، قائلا: "فقدنا 50 مليار دولار".

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء اليوم، وردا على أسئلة النواب بخصوص استخدامات أموال صفقة رأس الحكمة، قال الوزير إنه تم استخدام جزء منها في خفض المديونية، وتابع: سددنا حتى أكتوبر الماضي ما يقرب من 3.5 أو 4 مليارات دولار، وهناك أفكار كثيرة لخفض الديون ومنها مبادلة الديون وغيرها من الأفكار.

وسأل النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن الأصول غير المستغلة وعن التكلفة التي تتحملها الحكومة بسبب ملف اللاجئين، وقال وزير المالية: بالنسبة للأصول غير المستغلة هناك قرار من مجلس الوزراء يتم تطبيقه بخصوص حسن استغلال الأصول و توجيه حصيلة 50% من عوائد هذا البند لخفض الدين العام.

وردا على سؤال النائب مصطفي سالم بخصوص التكلفة التي تتحملها الدولة بسبب ملف اللاجئين، قال وزير المالية: "الأمر يتطلب دراسة دقيقة من الحكومة كلها وليس فقط وزارة المالية".

وطالب وكيل لجنة الخطة الموازنة النائب مصطفي سالم بضرورة إدراج دراسة أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي ضمن توصيات اللجنة ومطالبة الحكومة بأرقام واضحة يتم عرضها على اللجنة.