وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركتى حلوان للآلات والمعدات والصناعات الهندسية

كتب زكى القاضى

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي جولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات مصنع 999 الحربي، وذلك في إطار حرصه على التواجد الدائم بين العاملين و متابعة سير العملية الإنتاجية.

حرص الوزير " محمد صلاح" على التواجد في شركة حلوان للآلات و المعدات (مصنع 999 الحربي) في وقت مبكر لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل و تنفيذ خطة الإنتاج اليومية، و أثناء الجولة التفقدية ناقش وزير الدولة للإنتاج الحربي عدد من العاملين بالشركة ؛ و ذلك للإطمئنان على أحوالهم المعيشية و أيضاً الإطمئنان على سير العملية الإنتاجية مؤكداً على اهتمامه بالعاملين و الحرص على تطوير أدائهم من خلال الاهتمام بالبحث العلمي لزيادة نسبة المكون المحلي و المساهمة في خطة توطين الصناعات، و تفقد السيد الوزير مخازن الخامات و مخازن المنتج النهائي بالشركة حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع و التأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة و ترتيب الخلايا التخزينية، كما قام سيادته بتفقد العديد من خطوط الإنتاج و منها خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية و التي يتم تأمينها ضد أي محاولات للتلاعب أو سرقة التيار، و خط إنتاج عدادات المياه بأنواعها المختلفة سواء الميكانيكي أو مسبوق الدفع بتكنولوجيا متقدمة و جودة عالية، و تفقد أيضاً خط إنتاج العدادات الغاز مسبقة الدفع ، وخط الدرلفة و الذي يساهم في العديد من المشروعات القومية بالدولة .

عقب إنتهاء الزيارة المفاجئة لشركة حلوان للآلات و المعدات ، قام الوزير بمرور آخر مفاجئ على شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، حيث تفقد خط إنتاج البساتم و التي تعد من المكونات الأساسية للمركبات العسكرية و المدنية، كما قام بتفقد العديد من الخطوط الأخرى و التي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية، حيث تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية و التي تشمل مجموعة متنوعة من (طفايات الحريق، أسطوانات البوتوجاز و منظماتها، إسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة و المطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل) و تشارك الشركة في العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن المصري.

و تابع الوزير " محمد صلاح" خلال تفقد شركتي "حلوان للآلات و المعدات" و " حلوان للصناعات الهندسية" مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة و الصحة المهنية و التزامهم بارتداء مهمات الأمان و معدات الوقاية الشخصية، مؤكداً على حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة و الصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري و المادي بالشركات و الوحدات التابعة.