اليوم السابع
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نقيب العاملين بالنظافة: رصد 25 مليون جنيه لإعادة تدوير 500 طن مخلفات بالمنوفية

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 10:37 ص
نقيب العاملين بالنظافة: رصد 25 مليون جنيه لإعادة تدوير 500 طن مخلفات بالمنوفية تدوير المخلفات الصلبة
كتبت آية دعبس

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قال المهندس أمين حسن النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إنه تم رصد استثمارات إضافية لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة بمبلغ 25 مليون جنيه لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة المنوفية، علي ماتم استثمارها مؤخراً بمصنع تدوير المخلفات بمدينة منوف وقدرت 13مليون جنيه ورفع كفاءة المصنع ليقوم بتدوير أكثر من 500طن مخلفات قمامه يومياً بنسبه تدوير ومعالجة وصلت 82%.

ووجه حسن الشكر للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي دعمه للعاملين بمنظومة المخلفات، وتجديد التعاقد لخمس سنوات إضافية لضخ مزيد من الاستثمارات بمصانع أخري بالمحافظة، قائلا: ونحن جميعا مستعدون للعمل في أقرب وقت تحدده المحافظة.

وكان قد قال المهندس أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إن النقابة نجحت فى تنفيذ تجربة جديدة بمحافظة المنوفية، لتطوير أكبر مقلب قمامة بمدينة منوف، وذلك بعد إعادة إحياء أحد المصانع العاملة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة، والمُعطل منذ 2019، موضحا أنه تم استلام المقلب منذ 6 أشهر، لافتا إلى أن النقابة بالتعاون مع فريق عمل كبير، أنشأت أربع خطوط إنتاج للتصنيع المحلي وتوفير أكثر من 15 معدة متحركة متنوعين بين لوادر وحفارات وجرارات، ساهمت في توفير أكثر من 150 فرصة عمل مباشرة لأهالي مدينة منوف.







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