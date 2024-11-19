اليوم السابع
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ضمن أعمال مؤتمر تغير المناخ cop29 بالعاصمة الأذربيجانية "باكو"

نائبة وزيرة التضامن تشارك فى أعمال اجتماع مبادرة باكو للتنمية البشرية

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 10:58 ص
نائبة وزيرة التضامن تشارك فى أعمال اجتماع مبادرة باكو للتنمية البشرية المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ممثلة عن وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد تحت عنوان "مبادرة باكو للتنمية البشرية من أجل التكيف مع تغير المناخ"، والمنعقد بمنطقة الرئاسة ضمن أعمال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين فى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ cop29 بالعاصمة الأذربيجانية "باكو".

وناقش الاجتماع الرؤية الشاملة لكيفية تأثير تغير المناخ على التنمية البشرية بما فى ذلك الصحة والتعليم والوظائف والمهارات اللائقة، فضلا عن حقوق الأطفال وقدرات الشباب، كذلك اعتماد مباديء باكو التوجيهية بشأن صحة الإنسان والإعلان عن بيان مشترك بشأن التنمية البشرية من اجل القدرة على الصمود فى مواجهة تغيرات المناخ .

وعلى هامش اللقاء عقدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعا ثنائيا مع Azar Bayramov المدير العام لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامى، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من مجالات العمل المشتركة منها التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية.

كما شاركت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى لقاء حول النوع الاجتماعي والتغير المناخي والنزوح بمشاركة مع المنظمة الدولية للهجرة.

 

 







نائبة وزيرة التضامن

وزارة التضامن

مبادرة باكو للتنمية البشرية

مؤتمر تغير المناخ cop29 بالعاصمة الأذربيجانية باكو

مؤتمر تغير المناخ cop29




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