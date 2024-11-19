من المنتج للمستهلك مباشرة.. كيف يساهم سوق اليوم الواحد فى ضبط الأسعار بالجيزة؟

كتبت - مرام محمد

تستعد محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتنظيم أسواق اليوم الواحد بـ5 أحياء كمرحلة أولى، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الاستراتيجية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، بأسعار مخفضة.

وتعمل المحافظة على تنظيم الأسواق بأحياء (الوراق، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية) كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

واستمرارًا لبذل المزيد من الجهد في هذا الشأن عملاً على مصلحة المواطن، تم التنسيق مع كل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وجهاز مدينة الشيخ زايد، لتوفير أماكن تخصص لهذا الغرض في نطاق المدينتين.

وتعد أسواق اليوم الواحد، إحدى أدوات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، إذ تعمل على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وتستهدف أسواق اليوم الواحد، المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بمختلف المحافظات، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة.

يُذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، افتتحا يوم الجمعة الماضي، أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

ووفر السوق جميع السلع الغذائية بتخفيضات تراوحت ما بين 10 و30%، إذ تجمعت 50 سيارة محملة بالسلع الغذائية، أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر بالقاهرة، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.