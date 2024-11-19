اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 05:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مقتل جندى إسرائيلى وإصابة 3 آخرين من لواء جولانى فى معارك جنوبى لبنان

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 05:21 م
مقتل جندى إسرائيلى وإصابة 3 آخرين من لواء جولانى فى معارك جنوبى لبنان مقتل عناصر من جيش الاحتلال
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين من لواء جولاني في معارك جنوبي لبنان.

يأتى ذلك فى الوقت الذى جدد فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رفض التهديدات الإسرائيلية مؤكدا أن قرار الحرب والسلم هو قرار بيد الدولة العراقية.

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن الرسالة التي أرسلتها تل أبيب إلى مجلس الأمن تمثل ذريعة للاعتداء على العراق وتحقيقا للمساعي الإسرائيلية نحو توسعة الحرب في المنطقة، رافضا الدخول في الحرب مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبنانى.

ووجه رئيس الوزراء العراقى بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزارى للأمن الوطنى لمتابعة التطورات بشأن إسرائيل.







إسرائيل

العراق

الحرب على غزة

حرب غزة

حرب لبنان

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة