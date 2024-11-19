مدير تعليم الجيزة يستبعد مدير مدرسة لعدم اهتمامه بالطلاب الضعاف

كتبت – مرام محمد

قرر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة - مدير المديرية، استبعاد مدير إحدى مدارس أكتوبر، لعدم الاهتمام بالطلاب الضعاف وعدم وجود سجلات لهم وخطة علاجية لتحسين مستواهم في القراءة والكتابة.

وشملت، قرارات وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، استبعاد مسئول أمن إحدى المدارس بأكتوبر لعدم تواجده على البوابة الرئيسية أثناء غلقها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة، صباح اليوم الثلاثاء، بعدد من مدارس إدارة أكتوبر التعليمية، برفقة محمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

وحضر وكيل الوزارة، طابور الصباح بمدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسي، ثم استكمل زيارته لمدارس (الرؤية الرسمية لغات، والحى الثاني للتعليم الأساسي، والحى الأول تعليم أساسي، وسعد بن أبى وقاص الرسمية لغات).

ونبه وكيل الوزارة، على أن في حال انقطاع معلم أجر أو حصة عن العمل يقوم التوجيه بالتدريس مكانه لحين إيجاد البديل وعدم ترك أى فصل دون معلم.

وشدد على انتظام الطابور المدرسي وحضور المعلمين قبل بداية الطابور والاهتمام بتحية العلم، وإزالة الرواكد الخشبية الموجودة بالمدارس، وضرورة وجود العلم والقسم بجميع الفصول بالمدارس.

ووجه بالاهتمام بـ التقييمات والتصحيح أولًا بأول، وذلك بوضع درجات وليس بكلمة نظر، والاهتمام بالطلاب الضعاف وعمل سجلات لهم وعمل خطة زمنية وبرنامج علاجي لتحسين مستواهم في القراءة والكتابة.

ونبه على تفعيل الإشراف اليومي والاهتمام بالنظافة العامة للمدارس وخاصة دورات المياه وتعقيمها بشكل دوري، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وقرر وكيل الوزارة تكريم مدير أحد مدارس إدارة أكتوبر، لانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة، والاهتمام بالنظافة العامة بالمدرسة وتفعيله الإشراف بشكل جيد، وكذلك تفعيل المشاركة المجتمعية.



مدير تعليم الجيزة في جولة بمدارس أكتوبر



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام الدراسة