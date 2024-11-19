قريبًا.. تنظيم أسواق اليوم الواحد بالجيزة لتوفير السلع بأسعار مناسبة

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة، عن تنظيم أسواق اليوم الواحد في أحياء المحافظة قريبًا، لطرح السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضحت المحافظة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن الأسواق ستقام بأحياء (العمرانية، والوراق، والمنيرة، وإمبابة، وبولاق الدكرور).

وأشارت إلى أن هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأكدت تنسيق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية للبدء في تنظيم أسواق اليوم الواحد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتي تحظي بمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن استمرارًا لبذل المزيد من الجهد في هذا الشأن عملاً على مصلحة المواطن، فقد تم التنسيق مع كل من جهاز مدينة 6 أكتوبر وجهاز مدينة الشيخ زايد، وبناءً على رغبتهم لتوفير أماكن تخصص لهذا الغرض في نطاق المدينتين.