صدور العدد الجديد من مجلة نور للأطفال الصادرة من منظمة خريجى الأزهر

كتب لؤى على

صدر العدد 63 من مجلة نور الصغير الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ضمن إصدارات مجلة نور للأطفال، والمهتمة بالطفل دون سن القراءة.

قالت د. نهى عباس رئيس تحرير المجلة: إن المجلة حريصة على تقديم يد العون للأسرة في تربية وتعليم الأطفال ما قبل مرحلة الدراسة، لما يعود بالنفع على أولادنا فينشأوا على حب القراءة والتعلم والمعرفة، لذلك المجلة دائمًا حريصة على تقديم المعلومة والتسلية في صورة مبسطة ورسومات جميلة زاهية الألوان ما يجذب هذا السن.



وتقدم مجلة نور الصغير في باب "من أنا" يتعرف الأطفال على نهر النيل شريان مصر الرئيسي بجمل بسيطة ورسوم جاذبة، ولا ننسى تنمية مهارة التلوين المحببة للطفل لتعلمه الدقة وتنسيق الألوان.



وفي ربط جميل بين المواضيع حتى يخرج الأطفال بأكبر قدر من الإستفادة يأتي باب أخلاقي الجميلة بآداب استخدام المياة، بجانب أبواب التعلم والتسلية المفيدة، بما يتناسب مع عمر الأطفال، حيث تؤكد د. نهى على أن كل المواد المقدمة مراجعة علميًا وتربويًا بدقة.



وقدم العدد قصتين بأسلوب بسيط ورسومات مبهجة مثل "مملكة رقائق البطاطس" و"كوب الشيكولاتة" في مغامرة جديدة من مغامرات تيكا المحبوبة.