سفير عٌمان لـ"اليوم السابع": لدينا مع مصر رؤى موحدة إزاء القضايا المهمة

إيمان حنا

هنأ السفير عبدالله الرحبى سفير سلطنة عمان لدى مصر، مندوبها الدائم لدي الجامعة العربية؛ السلطات هيثم بن طارق وأبناء سلطنة عمان فى مصر وأعضاء الملحقية الدبلوماسية؛ بالعيد الوطنى ال54 للسلطنة ؛ مثمنا ما اتخذته بلاده من خطوات ثابته تجاه تحقيق رؤية 2040.

وأضاف الرحبى، إننا نحتفى فى هذا اليوم أيضا بما تحقق من تقدم كبير فى مسيرة نهضتنا المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق الذى أكد على سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة الدولة العصرية والحضارية والاقتصادية.

وعلى صعيد السياسة الخارجية للسلطنة، أكد الرحبى حرص سلطنة عمان على توطيد علاقاتها الخارجية وفى المقدمة مصر ، حيث تجمع البلدين علاقات أخوية رسختها المواقف الدبلوماسية والإنسانية المتبادلة بين البلدين الشقيقين ، مضيفا بأن تلك العلاقات أصلها ثابت بثبات جذورها منذ عهد القدماء المصريين، ومستمرة فى التطور ترفرف عليها روح المحبة وترويها ينابيع التعاون المشترك، وقال السفير أن عاما تلو الآخر تزداد قوة ومتا تلك العلاقات، ويضاف للمسيرة المتميزة والراسخة للعلاقات العمانية المصرية.

ودعمتها رؤى قيادتى البلدين للدفع قدما في اتجاه تنمية تلك العلاقات الثنائية على المستويات كافة السياسية والاقتصادية والثقافية.



وأضاف السفير العمانى - فى تصريحات لـ"اليوم السابع" - أن مصر وسلطنة عمان تربطهما أيضا توحد الرؤى إزاء القضايا المحورية وجوهرها تحقيق السلام الشامل وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

وعلى صعيد التعاون بين البلدين، قال الرحبى إن مجالات التعاون تزداد يوما تلو الآخر، مثمنًا ما تقدمه الدولة المصرية ممثلة فى الحكومة من رعاية وتسهيلات للطلاب ولرجال الأعمال العُمانيين أيضا.

وأشاد بما تشهده مصر من تطور على مدى 11 عاما، فى جميع الميادين، مؤكدًا أن تلك الإنجازات تبعث على الفخر بما تحقق وهى بمثابة إضافة للأمة العربية، مؤكدًا قدرة وإمكانيات مصر التي تؤهلها لتجاوز أية الأزمات؛ مثمنا النهضة العمرانية غير المسبوقة فى مصر واهتمام الدولة بتنمية الإنسان إضافة إلى مشروعات إعادة تأهيل البُنى التحتية التى كانت مستهلكة، والأن أصبحت تحظى باهتمام الحكومة بتوجيهات وتشجيع من الرئيس السيسى.

وأضاف الرحبى، أن هناك مسئولين قاموا بزيارات متعددة إلى مصر واطلعوا على كل هذه التطورات،

وأكد السفير عبدالله الرحبي تفاؤله بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد نمونا بما تمتلكه مصر من مقومات كبيرة متمثلة في الانسان و الثروات الطبيعية الأخرى والتي بدات الحكومة تستغلها و ياتي في مقدمتها الاهتمام بالامن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي و السعي لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة و الصناعة.