رئيسة الهند تشيد بالدور المهم والحيوى لمصر فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين

(أ ش أ)

أشادت رئيسة جمهورية الهند، دروبادى مورمو، بالدور المهم والحيوى الذى تقوم به مصر فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، وذلك اتساقًا مع مكانتها المحورية كركيزة أساسية لنشر السلام فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك خلال تقديم السفير كامل جلال، سفير مصر الجديد بنيودلهي، أوراق اعتماده إلى رئيسة الهند بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة.

وعقب انتهاء مراسم تقديم أوراق الإعتماد، استقبلت رئيسة الجمهورية الهندية السفير المصري، حيثُ نقل لها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، مُعربًا عن اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والثقافية والشعبية الوثيقة والمُثمرة التي تجمعها مع الهند على مدار آلاف السنين كحضارتين من أقدم الحضارات في العالم.

وفي السياق، أكَّد السفير اعتزام القاهرة المُضي قُدمًا في سبيل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع نيودلهي، وتطلُع مصر لاستمرار الوتيرة المُتنامية للتعاون الثنائي مع الهند خلال الفترة القادمة بما يُحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وأعرب السفير المصري عن تطلعه لأن تشهد فترة مُهمته في الهند نموًا في مُختلف مجالات العلاقات الثنائية.. مسلطًا الضوء على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين المصري والهندي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والزراعة والتنمية البشرية وبناء القدرات، وكذلك نقل التجارب الناجحة في الدولتين في مجالات البنية التحتية، وإدارة النفايات، والطاقة الجديدة والمُتجددة، والنقل والمواصلات، وبناء المدن الذكية والتنمية، الريفية والقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

كما أكَّد أهمية تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المُشتركة، مُنوهًا إلى ما توفره بيئة الاستثمار في مصر من مزايا تفضيلية، لا سيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس.

وأشار السفير المصري إلى ما تتمتع به مصر والهند من قدرات لقيادة عملية تعزيز التعاون بين دول الجنوب.

وأضاف أن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة تدعو للمزيد من التعاون وتنسيق المواقف بين البلدين، سواء بشكل ثنائي أو في المُنظمات الدولية مُتعددة الأطراف، بشأن مُختلف القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المُشترك.

من جانبها، طلبت رئيسة جمهورية الهند نقل تحياتها للرئيس السيسي، مُعربةً عن تمنياتها بالمزيد من التوفيق والسداد في جهود التحديث والتطوير التي تشهدها مصر في مُختلف القطاعات التنموية.

كما أكَّدت على الأولوية التي توليها الهند لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مصر في المجالات كافة : السياسية والاقتصادية والثقافية .

