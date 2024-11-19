خطوات استخراج رخصة بفتح محل تجارى من المركز التكنولوجى

كتبت – مرام محمد

حدد دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

- صورة عقد الإيجار/التمليك.

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- خريطة مساحية للمحل.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع.

- في جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل، وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات) وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحال التجارية والصناعية وقبل إصدار الترخيص.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

4- عند الموافقة على النشاط يتم سداد المعاينة بالخزينة المختصة.

5- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات الرخصة.

6- إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.

7- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.

8- اعتماد الرخصة.

9- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقي الخدمة.

وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، أهمها (استخراج ترخيص بالهدم للعقارات غير الآيلة للسقوط، استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، الاستعلام عن موقف الرخصة، تقديم طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، تقديم طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، تقديم طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على صورة طبق الأصل من قرار هدم، تقديم طلب تجديد رخصة مصعد، تقديم طلب رخصة تشغيل مصعد، تقديم طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه).