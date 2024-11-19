اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 04:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حزب الله يقتل ويصيب عددا من جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منزل ببلدة مارون الراس

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 03:09 م
حزب الله يقتل ويصيب عددا من جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منزل ببلدة مارون الراس الحرب بين حزب الله والاحتلال
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حزب الله اللبناني، أن مجاهدى المُقاومة استهدفوا منزلاً يتحصّن فيه جنود جيش العدو ‏الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس بصاروخٍ موجّه وأوقعوهم بين قتيل وجريح.


وفي بيان صدر عنه اليوم، الثلاثاء، ذكر الحزب: "استهدفنا تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة، كما تم استهداف قوات الاحتلال في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام".

وأطلق حزب الله 10 صليات صاروخية من جنوب لبنان وهجومين بالمسيرات منذ الصباح حتى هذه اللحظة، بحسب وسائل إعلام لبنانية.







حزب الله

قوات الاحتلال

بلدة مارون الراس

اسرائيل

حرب لبنان

الحرب بين حزب الله والاحتلال

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة