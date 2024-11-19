حزب الله يقتل ويصيب عددا من جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منزل ببلدة مارون الراس

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن حزب الله اللبناني، أن مجاهدى المُقاومة استهدفوا منزلاً يتحصّن فيه جنود جيش العدو ‏الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس بصاروخٍ موجّه وأوقعوهم بين قتيل وجريح.



وفي بيان صدر عنه اليوم، الثلاثاء، ذكر الحزب: "استهدفنا تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة، كما تم استهداف قوات الاحتلال في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام".

وأطلق حزب الله 10 صليات صاروخية من جنوب لبنان وهجومين بالمسيرات منذ الصباح حتى هذه اللحظة، بحسب وسائل إعلام لبنانية.