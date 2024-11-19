بعد نجاحه فى القاهرة.. سوق اليوم الواحد يطرق أبواب محافظة الجيزة

تستعد محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين، لتنظيم أسواق اليوم الواحد في أحياء المحافظة، بعد نجاحها في محافظتي الإسكندرية والقاهرة، وذلك لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال توفيرها من المزارع إلى المستهلك مباشرة وتقليل حلقات تداول المنتجات.

يأتى مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام، إذ يطرح جميع السلع الغذائية الاستراتيجية، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة.

وتستهدف أسواق اليوم الواحد جميع المحافظات وتركز على المناطق المزدحمة بالسكان، وذلك بتكليفات رئاسية، لتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والمكرونة، واللحوم، والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وتساهم أسواق اليوم الواحد، في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة وضبط الأسواق وتوفير فرص عمل مناسبة لصغار التجار والمنتجين والمزارعين.