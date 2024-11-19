كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد الشهداء منذ أكتوبر 2023 إلى 3544 شهيدا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وكانت الصحة اللبنانية، قد أفادت باستشهاد 28 شخصا في هجمات إسرائيلية على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.