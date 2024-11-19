اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 07:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الشهداء منذ أكتوبر 2023 إلى 3544 شهيدا

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 06:54 م
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الشهداء منذ أكتوبر 2023 إلى 3544 شهيدا قصف إسرائيلي على لبنان -أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد الشهداء منذ أكتوبر 2023 إلى 3544 شهيدا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وكانت الصحة اللبنانية، قد أفادت باستشهاد 28 شخصا في هجمات إسرائيلية على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.







الصحة اللبنانية

شهداء

حرب لبنان

اسرائيل

لبنان

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة