اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 09:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يبحث مع الرئيس النيجيرى أوضاع السلم والأمن فى قارة إفريقيا

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 07:26 م
الرئيس السيسى يبحث مع الرئيس النيجيرى أوضاع السلم والأمن فى قارة إفريقيا الرئيس السيسى مع الرئيس النيجيرى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس النيجيري "بولا تينوبو"، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاع الصحة، فضلاً عن تبادل الخبرات في موضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما ناقش الرئيسان أوضاع السلم والأمن في القارة الأفريقية، وسبل تثبيت دعائم السلام والاستقرار القاريين، والحفاظ على أمن وسيادة واستقلال دول القارة، فضلاً عن تعزيز التعاون في كافة المجالات في إطار الاتحاد الأفريقي، بما يضمن تحقيق مصالح الشعوب وتطلعاتها، ويسهم في تنفيذ أجندة ٢٠٦٣، ويدفع القارة نحو التنمية والرخاء.







السيسي

الرئيس السيسي

قمة العشرين

مجموعة العشرين

افريقيا

نيجيريا

عاجل

قمة مجموعة العشرين

G20

قمة العشرين

قمة العشرين 2024

g20 summit

g20 summit 2024

g20 brazil

قمة مجموعة G20

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يشارك في قمة العشرين

G20 البرازيل

لولا دا سيلفا

قمة مجموعة العشرين في البرازيل

قمة مجموعة العشرين 2024

أين ستقام قمة مجموعة العشرين المقبلة في عام 2024

من سيستضيف قمة العشرين في عام 2024

متى تبدأ قمة العشرين

ما هي مجموعة العشرين ومجموعة السبع

ترتيب دول مجموعة العشرين 2024

قمة العشرين 2025

قمة العشرين 2024 البرازيل

قمة العشرين البرازيل

ما هي قمة مجموعة العشرين

ما هي أهداف مجموعة العشرين

قمة العشرين في البرازيل

ما هي الدول المشاركة في قمة العشرين

كم عدد الدول في مجموعة العشرين 2024

ما هو هدف مجموعة العشرين

ما هي الدول المشاركة في قمة العشرين

شروط الانضمام إلى مجموعة العشرين

من هو مؤسس مجموعة العشرين

بحث عن مجموعة العشرين PDF

مجموعة العشرين G20

أهداف مجموعة العشرين

مقر مجموعة العشرين

رئاسة مجموعة العشرين

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة