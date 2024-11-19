الداخلية تكشف حقيقة ارتكاب شرطي خطأ سلوكي بالهرم

كتب محمود عبد الراضي

أوضح مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية لأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إرتكاب أحد أفراد الشرطة خطأ سلوكي، بمنطقة الأهرامات بالجيزة "قديم"، وسبق وأن أعلنت وزارة الداخلية إنهاء خدمة الشرطى المذكور لتجاوزاته.

وأكدت الداخلية في بيان لها، أن دأب جماعة الإخوان الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو "قديمة"، والزعم بكونها "حديثة" يدلل على حالة الإفلاس التى تمر بها.

ويأتى ذلك فى إطار مخططاتها لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تضليل الرأى العام وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصدقيتها.



