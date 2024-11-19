الخارجية الأمريكية: هوكستاين قال إن إتمام اتفاق وقف إطلاق النار متوقف على لبنان وإسرائيل

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن المبعوث الخاص للبنان أعلن اليوم بشكل واضح أن هناك تقدما على صعيد اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وذلك خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نريد رؤية تطبيق كامل للقرار 1701 وهو ما يعيد السكان على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى منازلهم"، مضيفة أن هوكستاين قال إن إتمام اتفاق وقف إطلاق النار متوقف على لبنان وإسرائيل.

وأكد على أنه من المهم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مردفا: "ونعمل مع وكالات الأمم المتحدة على ذلك".

وتابع: "لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في غزة إلا بإنهاء الحرب ووضع رؤية لحكم غزة ما بعد الحرب"، كاشفا عن أن مسؤولين أمريكيين سيجتمعون مع مسؤولين إسرائيليين الشهر المقبل لمتابعة تحسين الوضع الإنسانى فى غزة.