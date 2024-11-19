إنقاذ طفلة من زواجها المبكر بكفر الشيخ ليلة عرسها

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 16 عاما من زواجها المبكر، ليلة عرسها بإحدى قرى بيلا بمحافظة كفرالشيخ.

يأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة المستمرة لـ مكافحة ظاهرة الزواج دون السن القانونية تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ كفر الشيخ، قامت وحدة حماية الطفل العامة بالديوان العام.

تلقت وحدة حماية الطفل العامة بالديوان العام البلاغ رقم 86586/2 الوارد من خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة بالقاهرة والمتضمن بلاغ بشأن حالة زواج دون السن القانونية لفتاة بمركز بيلا وعلى الفور تم تحرير محضر رقم 5637 لسنة 2024 وتم تقديم التقرير الفنى للنيابة العامة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف الواقعة.

تأتى هذه الجهود لرفع الوعى المجتمعى ونشر الوعى بين الأسر حول أضرار الزواج المبكر على صحة الفتيات، خاصة فى ما يتعلق بالإنجاب المبكر والمضاعفات الصحية، وتحفيز الفتيات على إكمال تعليمهن وتفادى المخاطر التى قد يواجهنها فى حال الزواج المبكر، وتطبيق القوانين التى تحظر زواج القاصرات، حيث يتم إحالة الحالات المخالفة للتحقيق وتطبيق العقوبات المنصوص عليها تجاه المخالفين.

وتستمر محافظة كفرالشيخ فى بذل الجهود المكثفة لـ مواجهة الزواج المبكر، حيث تركز على التوعية المجتمعية، تطبيق القوانين، وتوفير الدعم للأسر المتأثرة، وغيرها.