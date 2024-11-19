إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين وتوك توك بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين وتوك توك أمام عزبة زوزو على طريق دكرنس ديمشلت بمحافظة الدقهلية.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي دكرنس العام بوصول ثلاثة مصابين جراء حادث سير على الطريق.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم دراجتين ناريتين مع توكتوك، على طريق دكرنس ديمشلت أمام عزبة زوزو، وعلى الفور توجه ثلاث سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من ابراهيم حامد حامد 19 سنة مقيم مركز دكرنس مصاب بجرح بالرقبة 15 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد سمير محمد زاهر 19 سنة دكرنس كسر مضاعف بالساق الايسر، وسامح رمضان محمد 42 سنة دكرنس اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.