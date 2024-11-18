هيئة الإسعاف تكشف خدمات جديدة بالإسعاف النهرى والبحرى.. فيديو

كتب وليد عبد السلام

قال عبد السميع شاكر مدير إدارة الإسعاف النهرى والبحرى بهيئة الإسعاف المصرية إن الإسعاف النهرى واحد من أهم الخدمات التى تقدمها الهيئة.

وأضاف عبد السميع شاكر مدير إدارة الإسعاف النهرى والبحرى بهيئة الإسعاف المصرية أنه يوجد 11 لانش نهرى ويقدم الخدمة الاسعافية للمواطنين .

وأوضح عبد السميع شاكر مدير إدارة الإسعاف النهرى والبحرى بهيئة الإسعاف المصرية أنه سيتم إدخال خدمة الإسعاف البحرى قريبا وهو ما يوسع دائرة الخدمة للمواطنين.

وتتضمن آليات طلب الإسعاف النهرى وأهميته فى خدمة الجمهور خلال النقاط التالية:-



- يتم طلب الإسعاف النهرى من خلال الاتصال برقم 123

- يعتبر بديلا استراتيجيا للإسعاف البرى ووسيلة هامة للتغلب على الاختناقات المرورية

_ يتم اختيار المسعف النهرى من ذوى الكفاءة البدنية وخريجى تربية رياضية شعبة سباحة.

- يتم تدريب المسعفين باستمرار فى هيئة المسطحات المائية الإنقاذ النهرى

- يمكن وزارة الصحة من الوصول بالخدمات الإسعافية إلى الجزر الممتدة داخل النيل والفنادق العائمة.

- يستخدم فى تأمين الرياضات النيلية مثل التجديف، وفى حالات الرحلات النيلية